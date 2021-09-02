Директор "Союзмультфильма" сообщил, что объемы производства студии растут ежегодно на 40%

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Объемы производства киностудии "Союзмультфильм" каждый год растут в среднем на 40%, для увеличения данных показателей необходимо привлекать студии-партнеры и готовить специалистов. Об этом в четверг сообщил директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

"У нас есть профильная ассоциация - Ассоциация анимационного кино, в ней состоит более 70 студий со всех концов страны. И мы видим, что этот интерес к отрасли есть, и мы видим доказательство того, что в современной экономике и в современном информационном обществе мы можем творческие проекты, которые построены именно на индустриальной модели, которые требуют большого количества специалистов, мы можем такие проекты выстраивать. И уже сейчас "Союзмультфильм", который каждый год в объемах производства растет на 40%, стоит перед необходимостью аутсорса работ", - сказал он на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что студия уже пошла по этому пути с 2017 года, когда начала свое возрождение. Однако для того, чтобы проекты масштабировать, для того, чтобы выпускать их со скоростью, например, если это сериал, три-четыре серии в месяц, "Союзмультфильму" необходимы студии-партнеры. "И если эти студии мы не сможем найти в России, придется обращаться за рубеж. Конечно, нам интересней найти таких партнеров в РФ, и вокруг нас сейчас вращаются десятки студий-партнеров, которые с нами работают, но мы поняли, что следующим этапом нам нужно начать выращивать специалистов и выращивать их именно не в Москве, где эта задача так или иначе решена, <...> нам нужно эту задачу решать в масштабах всей страны", - пояснил Машковцев.

"Мы поняли, что проблема заключена не только в том, что у нас нет творческих идей, они у нас есть, не в том, что мы слабо владеем технологиями, мы ими достаточно владеем, хотелось бы еще лучше, но, в принципе, задел есть, нам нужны специалисты среднего звена, которые [составляют] 90% нашего коллектива, они намного влияют на качество кино, <...> на творческие параметры проекта", - заключил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.