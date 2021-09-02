Песков заявил, что Путин держит тему инфляции в России на личном контроле

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин держит под личным контролем тему инфляции в России, регулярно обсуждает ее с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что тему инфляции президент держит под постоянным контролем, личным контролем. Эта тема, которую он обсуждает с руководством правительства на регулярной основе", - сказал Песков.

По его словам, инфляция в России выросла, но благодаря мерам ЦБ и правительства есть основания для уверенности, что она вернется в заданные рамки в обозримой перспективе.

"В силу целого ряда причин, связанных, наверное, с кризисными условиями, инфляция действительно выросла, но вместе с тем есть основания быть уверенными в том, что благодаря мерам, которые предпринимают и Центробанк, и правительство, уже в обозримой перспективе инфляция вернется в те рамки, которые были изначально заданы", - сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, контрмеры правительства и ЦБ позволят обеспечить и сохранить макроэкономическую стабильность в стране. "Россия, будучи все-таки участником мировых экономических процессов, не может оставаться полностью защищенной от этой мировой инфляции, поэтому мы, естественно, испытываем на себе эти последствия, но еще раз повторяю: контрмеры, которые предпринимаются правительством и мегарегулятором, позволяют нам быть уверенными в том, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить", - добавил он.