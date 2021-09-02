Песков видит возможность превращения Владивостока в город-миллионник

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Владивосток со временем станет городом-милионником, причем лучше, чтобы это произошло за счет прироста населения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника у Владивостока, при объединении его с Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек.

"Надо же строить, сначала нужно построить", - отреагировал на такие планы представитель Кремля. "Конечно, с точки зрения потенциала, Владивосток рано или поздно станет миллионником. Конечно, хочется надеяться, что не только за счет объединения каких-то имеющихся спутников, но главным образом за счет роста населения", - сказал Песков. При этом он признал, что "пока, к сожалению, тенденция не столь позитивная, как хотелось бы, определенный процесс сокращения населения продолжается". "Будем надеяться, что эта тенденция выправится со временем", - отметил представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что "экономический потенциал Владивостока достаточно хороший, сильный". "Поэтому так или иначе город будет расти, это естественный процесс. Это солидный центр притяжения на Дальнем Востоке. Поэтому город обязательно станет миллионником", - уверен представитель Кремля.

Владивосток - город и порт на Дальнем Востоке России, политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона, административный центр Приморского края. Является одним из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна, главная база Тихоокеанского флота. Численность населения - 600,8 тыс. человек.