Песков не уточнил, будут ли Путин и Лукашенко обсуждать на встрече новый кредит Белоруссии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, войдет ли вопрос о предоставлении нового кредита Белоруссии в повестку встречи российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 сентября.

"Давайте не будем забегать вперед", - сказал представитель Кремля, отвечая в четверг на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что после переговоров Путин и Лукашенко планируют "провести большую пресс-конференцию с вопросами, поэтому будет возможность их спросить".