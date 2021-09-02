Мишустин заявил, что РФ готовится к снижению спроса на углеводороды

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия готовится к переходу на новую энергетику в виду перспектив снижения спроса на углеводороды в мире. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках всероссийского марафона "Новое знание".

Он отметил, что ЕС, Япония, Китай и другие страны заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине XXI века, в основном за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые.

"[Этот] процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику", - сказал Мишустин.