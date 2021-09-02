Путин примет участие в открытии гелиевого хаба во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 3 сентября в режиме видео-конференц-связи примет участие в церемонии открытия логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума. Он пояснил, что это проект компании "Газпром".

"У президента будет видеоконференция в связи с открытием логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке", - сказал Песков, пояснив, что это проект "Газпрома".

По его словам, "президент неоднократно был на Амурском газоперерабатывающем заводе, и там была вторая технологическая линия запущена на днях по производству гелия".

Песков добавил, что 2 сентября вечером Путин "будет готовиться к завтрашней пленарке, традиционно это получается очень интересное мероприятие, будет достаточно обширное и содержательное выступление, а потом состоится дискуссия".