ВТБ располагает механизмом "несписания" соцвыплат за долги со счетов клиентов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВТБ располагает механизмом "несписания" социальных выплат за долги со счетов своих клиентов, не видит с этим каких-либо проблем, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2021.

"Эти деньги окрашены и мы не видим больших проблем, чтобы эти деньги не попадали под списание. Эти вопросы достаточно четко проработаны, нынешний софт позволяет ставить флажки на это", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что механизм возврата списанных социальных выплат в счет долгов нужно серьезно прорабатывать, "Сбер" предложит свои решения.

24 августа президент России Владимир Путин предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству и закрепить это законодательно после формирования Госдумы нового созыва. Также глава государства поручил вернуть гражданам соцвыплаты, уже списанные по исполнительному производству.