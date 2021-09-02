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Восточный экономический форум

ВТБ располагает механизмом "несписания" соцвыплат за долги со счетов клиентов

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что нынешний софт "позволяет ставить флажки на это"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВТБ располагает механизмом "несписания" социальных выплат за долги со счетов своих клиентов, не видит с этим каких-либо проблем, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2021.

"Эти деньги окрашены и мы не видим больших проблем, чтобы эти деньги не попадали под списание. Эти вопросы достаточно четко проработаны, нынешний софт позволяет ставить флажки на это", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что механизм возврата списанных социальных выплат в счет долгов нужно серьезно прорабатывать, "Сбер" предложит свои решения.

24 августа президент России Владимир Путин предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству и закрепить это законодательно после формирования Госдумы нового созыва. Также глава государства поручил вернуть гражданам соцвыплаты, уже списанные по исполнительному производству.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичВосточный экономический форум
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