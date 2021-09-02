Акционеры пересмотрят стратегию Почта банка. Он сосредоточится на продаже продуктов ВТБ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Акционеры Почта банка в лице ВТБ и "Почты России" планируют пересмотреть стратегию кредитной организации, которая будет более интегрирована в структуру ВТБ и сосредоточится на продаже разработанных в ВТБ продуктов. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это только одна часть вопроса - что мы считаем, что сегодня снижены риски введения жестких санкций в отношении банка. А вторая - что мы все-таки пересматриваем модель. Мы считаем, и это поддержано вторым акционером - "Почтой", - что надо больше как бы консолидировать деятельность этого банка в рамках группы ВТБ, может быть изменить несколько модель развития, а именно - что Почта банк будет в основном реализовывать продукты, которые будут разработаны в банке ВТБ, будет платформой по продаже этих продуктов", - сказал он.

По словам главы ВТБ, в ближайшие два месяца ВТБ и "Почта России" выработают совместное решение и перестройка Почта банка может быть завершена уже до конца года.

Костин отметил, что Почта банку необходимо "второе дыхание", так как после успешного старта проекта несколько лет назад он "немножко выдохся в отсутствие новой перспективы и новой стратегии".

Ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что группа ВТБ планирует выкупить две акции Почта банка у главы кредитной организации Дмитрия Руденко, в результате доля группы в Почта банке составит 50% + одна акция. По словам Пьянова, основная мотивация сделки состоит в том, что, по оценкам ВТБ, санкционные риски сейчас снизились, и группа может вернуть себе полный операционный контроль над Почта банком в качестве мажоритарного акционера. Ожидается, что выкуп состоится в течение ближайших нескольких месяцев.

Почта банк - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 году группой ВТБ и "Почтой России". Сейчас они владеют акциями банка на паритетной основе (по 49,9%), еще две акции принадлежат главе банка Руденко. Почта банк занимает 25-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.