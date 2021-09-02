ВТБ ведет переговоры с медклиниками о покупке миноритарной доли

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Группа ВТБ заинтересована в инвестициях в медицинскую отрасль и ведет переговоры с несколькими сетями медицинских клиник о покупке миноритарной доли. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Медицина сейчас является горячей темой, все ожидают взрывного роста, в том числе цифровых систем и так далее. И мы видим сейчас активизацию и развитие частных клиник, и мы действительно, я сейчас не буду называть, но с несколькими... "чейн" - сетями, ведем переговоры. Но это не контрольные пакеты - это, скорее, участие какое-то долевое и в перспективе возможные выходы на IPO (первичное публичное размещение акций) этих сетей", - сказал он.

По мнению Костина, этот рынок будет очень быстро развиваться в ближайшее время, и претендентов на такие активы будет много.

"Мы уже в фармацевтике поучаствовали, но в целом у нас есть разработки дальнейшего развития, возможно даже небольших структур. В частности, интересны - жизнь показывает - лаборатории, которые сегодня берут тесты, но на самом деле могли бы расширить свою деятельность не только на тестирование ковида, но и делать какие-то другие операции, создать систему по стране, которая была бы эффективная, быстрая. Я думаю, что до конца года какие-то наши планы будут сформулированы более четко", - отметил глава ВТБ.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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