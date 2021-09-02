Глава ВТБ ожидает высоких темпов роста ВВП России в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает высоких темпов роста российской экономики в текущем году, не менее 4%. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.

"Он [рост экономики] действительно происходит, но отчасти это отскок от уровней, которые мы потеряли в прошлом году. Но в принципе, да и, думаю, сказывается рост цен тут и большой повышенный спрос на сырьевую продукцию. Вы знаете, что сейчас ослабленные требования по ОПЕК, мы ожидаем прироста по производству нефти, поэтому все эти факторы действуют позитивно на российскую экономику и, я думаю, что будут в этом году достаточно высокие темпы роста. Да, больше 4% [рост в 2021 году], ничего удивительного, мировой ВВП тоже растет такими темпами, нам нельзя ниже", - сказал он.

Комментируя предстоящее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, глава ВТБ отметил, что сегодня отмечается повышательная тенденция. "Я думаю, что в следующем году в районе 6,5-7% будет держаться [ключевая ставка], в 2023 году мы ожидаем возможность того, что ставка пойдет вниз", - сказал он.