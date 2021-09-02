Россия в августе вышла на выпуск 37,5 млн доз вакцин от коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия в августе произвела 37,5 млн доз вакцин от коронавируса, всего ввела в оборот более 70 млн полных комплектов вакцин, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Могу сказать, что всего введено в оборот на сегодняшний день уже более 70 млн полных доз разных вакцин, преимущественно, конечно, это "Спутник". Только за август произведено 37,5 млн полных доз", - сказал он на полях ВЭФ.

Мантуров отметил, что объем выпуска вакцин до конца года будет зависеть от заказа Минздрава. "Все будет зависеть от того, какая будет контрактация со стороны Минздрава, тогда будем рассчитывать в том числе и объемы поставки на зарубежные рынки, и в том числе субстанций и готовых вакцин", - отметил он.

Министр добавил, что предприятия РФ сейчас исполняют госконтракт на поставку 57 млн доз вакцин, рассчитанный до 1 октября. Кроме этого, РФ поставляет субстанции для вакцин за рубеж.

Отмечается, что дефицита вакцин от коронавируса в РФ нет, остатки составляют 15 млн доз.

"Сейчас дефицита точно нет никакого в регионах. Общий объем в остатках на вчерашние сутки - порядка 15 млн доз в разных стадиях, часть доставленных, часть на хранении, часть в транзите", - сказал он.

Мантуров отметил, что РФ ввела в оборот более 70 млн полных доз разных вакцин, преимущественно "Спутника". В августе было произведено 37,5 млн полных доз вакцин.