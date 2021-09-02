Строительство курорта "Три вулкана" на Камчатке планируется начать в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство круглогодичного курортного парка международного класса "Три вулкана", который создадут в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый на Камчатке, планируется начать в 2023 году. Об этом в четверг сообщил гендиректор компании "Васта дискавери", занимающейся реализацией проекта, Сергей Бачин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
"Проектно-сметная документация разрабатывается. <...> В 2023 году мы планируем приступить к стройке. Плюс два-три года и в 2026 годы мы должны запустить этот проект", - сказал Бачин.
По его словам, реализация проекта позволит создать 3 тыс. новых рабочих мест. Он отметил, что частные вложения в проект в ближайшие годы превысят 40 млрд рублей.
Компания "Парк "Три вулкана" создана группой "Интеррос" Владимира Потанина и структурами Сергея Бачина (председатель совета директоров "Роза Хутор") для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер включает комплекс туристических объектов в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту. Его территория объединяет различные достопримечательности полуострова и позволяет развивать такие виды туризма, как бальнеологический, горнолыжный, горный и круизный.
Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин 31 августа 2021 года поручил профильным ведомствам подготовить предложения по поддержке проекта в рамках государственных программ, учитывая необходимость строительства автомобильных дорог и морского терминала в бухте на Камчатке.
VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.