Строительство курорта "Три вулкана" на Камчатке планируется начать в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство круглогодичного курортного парка международного класса "Три вулкана", который создадут в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый на Камчатке, планируется начать в 2023 году. Об этом в четверг сообщил гендиректор компании "Васта дискавери", занимающейся реализацией проекта, Сергей Бачин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Проектно-сметная документация разрабатывается. <...> В 2023 году мы планируем приступить к стройке. Плюс два-три года и в 2026 годы мы должны запустить этот проект", - сказал Бачин.

По его словам, реализация проекта позволит создать 3 тыс. новых рабочих мест. Он отметил, что частные вложения в проект в ближайшие годы превысят 40 млрд рублей.

Компания "Парк "Три вулкана" создана группой "Интеррос" Владимира Потанина и структурами Сергея Бачина (председатель совета директоров "Роза Хутор") для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер включает комплекс туристических объектов в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту. Его территория объединяет различные достопримечательности полуострова и позволяет развивать такие виды туризма, как бальнеологический, горнолыжный, горный и круизный.