МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство готовит новые решения по поддержке стартапов и университетского технологического предпринимательства.

"Сейчас правительство готовит новые решения, которые помогут молодым людям добиваться успеха. Будем создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровых сферах, сопровождать их на всех этапах роста - от идеи до IPO, поддерживать студентов, которые хотят стать предпринимателями и у которых это получается", - сказал глава кабмина в четверг, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках просветительского марафона "Новое знание".

Глава правительства подчеркнул, что с каждым годом становится все больше успешных проектов, зародившихся в студенческие годы их создателей. В качестве примера Мишустин привел компанию "Промобот". Премьер также рассказал, в каких сферах молодые люди могли бы реализовать себя в будущем, чтобы вместе со сверстниками начать менять мир и "рвать пространство".

Премьер-министр упомянул о 22-летнем программисте из Санкт-Петербурга Иване Боковидове, который создает программы, позволяющие общаться людям с проблемами речи и общей моторики. "Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут интенсивнее учиться, познавать мир, программировать, работать удаленно, но самое главное - более свободно общаться", - сказал Мишустин. Еще одним примером стал тридцатилетний Илья Чех, основавший единственное в России производство функциональных протезов верхних конечностей. "Появление таких разработок на стыке медицины и робототехники - это характерная черта цифровой революции", - сказал премьер, добавив, что эта компания выпускает бионические протезы, которые дополняются гаджетами и расширяют возможности человека. Он также упомянул о беспилотных супермаркетах, первый из которых создал 29-летний Глеб Харитонов, компания которого производит ПО для самообслуживания в продуктовых магазинах, а также о проекте "Аэрощуп" исследователя Даниила Воробьева, который разработал первую запатентованную технологию очистки отложений донных объектов от нефти.

"Перемены, о которых я говорил, произойдут на глазах у вашего поколения. Вам предстоит взять на себя ответственность за решение многих экологических проблем, у вас огромный потенциал, чтобы с этим справиться, сохранить окружающую среду, сохранить чистый воздух и воду для детей и внуков. Ваши сверстники активно участвуют в этом, а мы полностью поддерживаем технологические инициативы, цель которых - реальный вклад в защиту природных ресурсов", - заключил Мишустин.