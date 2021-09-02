МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Сбер" стал оператором системы tax free, а также создал платформу Sber tax free для возврата иностранцам НДС на сделанные в России покупки. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Сбер" стал оператором системы tax free и создал технологическую платформу Sber tax free для возврата иностранным туристам налога НДС на покупки, сделанные в России", - отмечается в сообщении.

Сейчас Минпромторг пилотирует систему tax free в 16 российских регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Татарстане и Мордовии, Краснодарском, Хабаровском и Приморском краях.

"Система tax free выгодна для всех ее участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации - благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску - обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда. Торговая организация может подключиться к системе Sber tax free и выполнять все операции онлайн. Наше техническое решение выполнено в интуитивно понятном интерфейсе и не требует специального обучения персонала", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, чьи слова привела пресс-служба банка.

Основная задача новой платформы - организовать бесперебойное взаимодействие между всеми участниками процесса возмещения налогов: туристом, организациями розничной торговли, ФНС и ФТС, подчеркнули в пресс-службе. "Эта задача решается с помощью создания необходимой бизнес-инфраструктуры: IT-платформы для подключения розничных магазинов, пунктов возврата наличных в аэропортах, дропбоксов для форм tax free, логистики", - добавили в банке.

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей.