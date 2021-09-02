Росрыболовство готово обсудить с "Норникелем" заключение мирового соглашения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству готово обсудить с "Норникелем" возможность заключения мирового соглашения по вопросу взыскания 58,7 млрд руб. ущерба, причиненного водным биоресурсам в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Что возможно и приемлемо для нас - это обсуждение мирового соглашения и не выплата денежной компенсации, а строительство заводов и реализация программы по восстановлению запасов", - сказал он.

"Мы считаем, что наша оценка [ущерба] правильна. Мы проводили исследования, они длились порядка месяца. У нас есть четкое понимание нашей методики, - добавил Шестаков. - Мы также понимаем, что сможем восстановить запасы полностью где-то за 18 лет, потому что сиговые погибли, они долго восстанавливаются, осетровые тоже".

Ранее суд назначил на 3 сентября предварительное судебное заседание по иску Енисейского управления Росрыболовства к НТЭК о взыскании 58,7 млрд руб. ущерба водным биоресурсам после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 в мае 2020 г.

Как сообщали в Росрыболовстве, размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд руб. и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд руб.

"Норникель" считает этот размер ущерба необоснованно завышенным, компания намерена оспорить иск и методику расчета ущерба в суде. Как отмечали в компании, по результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 г., фактический размер вреда для задетых разливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн руб.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.