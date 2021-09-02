Шульгинов: почти все нефтяные компании РФ заинтересованы поставлять энергоресурсы в Индию

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Практически все крупные российские нефтекомпании - такие, как "Газпром нефть", "Роснефть", "Новатэк" и "Зарубежнефть" - заинтересованы в развитии совместных проектов с индийскими нефтегазовыми компаниями в области добычи, поставок энергоресурсов. Об этом сказал министр энергетики России Николай Шульгинов в ходе состоявшейся на полях Восточного экономического форума рабочей встречи с министром нефти и природного газа, жилищного строительства и городского хозяйства Республики Индия Хардипом Сингхом Пури, сообщает Минэнерго России.

"Мы заинтересованы в реализации текущих и перспективных совместных проектов, привлечении индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии. Видим перспективы сотрудничества во всех сферах ТЭК", - заявил Шульгинов.

Глава Минэнерго отметил нацеленность России на развитие эффективного взаимодействия с Индией в области энергетики.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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