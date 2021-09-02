"Русгидро" и "Роснефть" договорились об установке зарядок для электромобилей на АЗС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" и "Роснефть" на ВЭФ-2021 договорились о сотрудничестве в рамках развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, предполагающее установку станций на АЗС "Роснефти". Об этом говорится в пресс-релизе генерирующей компании.

"Стороны договорились развивать инфраструктуру для электромобилей, устанавливая новые зарядные станции "Русгидро" на автозаправочных комплексах "Роснефти". На текущий момент в ДФО уже установлено шесть быстрых зарядных станций "Русгидро" на АЗС "Роснефть". Ежегодно планируется устанавливать до 20 быстрых зарядных станций", - говорится в сообщении.

Новые станции, в частности, будут размещены на трассе Москва - Владивосток и станут важным этапом в реализации проекта "Русгидро" "Шелковый путь". Компании также договорились о разработке программы размещения зарядок "Русгидро" на АЗС "Роснефти" после 2023 года.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.