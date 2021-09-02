Долг "Русала" перед Сбером может быть в основном погашен за счет продажи акций "Норникеля"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Русал" может направить на погашение долга перед Сбербанком большую часть средств, полученных от продажи акций "Норникеля", сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"По условиям договора со Сбербанком "Русал" может погашать кредит досрочно за счет средств, полученных от buyback акций. Мы полагаем, что клиент может воспользоваться этим правом и направить на погашение большую часть поступивших средств", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Возможность погашения долга "Русала" перед Сбербанком за счет средств, привлеченных от продажи акций "Норникеля", предусмотрена кредитным соглашением.

В середине июня стало известно, что "Русал" планирует участвовать в программе обратного выкупа акций "Норникеля" с целью привлечения средств для финансирования инвестпрограммы. В компании пока не дали прогнозов по сумме полученных средств, подчеркнув, что участие в программе не предполагает продажу всего пакета акций "Норникеля". В то же время в "Русале" отмечали, что в настоящее время изучают вопрос о направлении части средств на погашение долга перед Сбербанком.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года производство алюминия компанией составило 3,755 млн т, а продажи алюминия снизились до 3,926 млн т (-6%).

Основные акционеры холдинга - En+ Group с долей 56,88%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 25,72%. Free float - 17,4%.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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