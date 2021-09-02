"Талибан" намерен наладить работу банковского сектора Афганистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) готовится в кратчайшие сроки наладить работу банковского сектора в Афганистане. Об этом в четверг сообщает газета Times of India со ссылкой на источники в афганском банковском секторе.

"Назначенный талибами исполняющим обязанности главы Центробанка Афганистана Хаджи Мохаммад Идрис встретился на этой неделе с представителями Ассоциации банков Афганистана, которым предложил сотрудничество с новыми властями страны в целях обеспечения бесперебойной и эффективной работы банковской системы", - цитирует издание источники.

По их словам, Идрис заверил участников встречи в готовности талибов урегулировать проблемы банковского сектора, но при этом не сообщил ничего конкретного о том, каким образом "Талибан" будет решать вопросы банковского обслуживания экономики и финансового обеспечения ее восстановления после гражданской войны в стране.

Вместе с тем Индрис заявил, что талибы в настоящее время пытаются решить проблемы с нехваткой ликвидности и стремятся остановить рост инфляции.

"Представляется маловероятным, что талибы получат доступ ко всем активам Центробанка, которые составляют $10 млрд. Эти средства в основном размещены за рубежом, и поскольку 80% транзакций банков Афганистана осуществляются в долларах, для "Талибан" будет важно наладить отношения с США", - считают источники.