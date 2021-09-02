Товарооборот России и Сингапура по итогам первого полугодия вырос на 35%

СИНГАПУР, 2 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России и Сингапура по итогам первого полугодия вырос почти на 35% и превысил $1,2 млрд. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС торговый представитель РФ в республике Александр Свинин по итогам состоявшегося в четверг в видеоформате на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) российско-сингапурского бизнес-диалога.

По его словам, "российский экспорт увеличился на 48,9% и достиг $992 млн, при этом импорт уменьшился на 1,1%, составив $237,4 млн". Свинин уточнил, что "основу экспорта в Сингапур составили минеральные продукты (90,6%), машины, оборудование, транспортные средства (5,4%), металлы, изделия из них (2,2%)".

Кроме того, торгпред подчеркнул, что "в первом полугодии значительно вырос показатель несырьевого неэнергетического экспорта, более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив $90 млн". "Основной вклад внесли производители драгоценных металлов, одежды и обуви, транспортных средств, машин и оборудования", - уточнил Свинин.

По его словам, "ожидаются поставки российских предприятий агро-промышленного комплекса производителей продуктов питания". В частности, "в ближайшее время на рынок Сингапура будет впервые поставлена молочная продукция из России, вино и шампанское, а также будут увеличены поставки морепродуктов", сказал торгпред.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.