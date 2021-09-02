Росрыболовство прогнозирует снижение цен на красную рыбу и красную икру

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Стоимость красной рыбы и красной икры в России будет снижаться, заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я думаю, что этого [снижения цены на красную икру] надо ждать. Путина, по сути дела, только заканчивается, еще не вся продукция поступила на внутренний рынок. В этом году достаточно большой объем [вылова] красной рыбы - порядка 500 тыс. тонн, в прошлом году было около 300 тыс. тонн. То есть объем предложения будет значительный, цена на красную рыбу и красную икру будет снижаться", - сказал глава ведомства.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.