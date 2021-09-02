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Восточный экономический форум

Детали будущего "цифрового налога" могут стать известны в ноябре

Замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что сейчас идет проработка детальных механизмов и модели на площадке ОЭСР

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября./ТАСС/. Детальное описание модели "цифрового налога" для глобальных компаний в России может стать известно в ноябре. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы Минцифры Максим Паршин.

"Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР - PILLAR1 и PILLAR2. Сейчас идет проработка детальных механизмов и модели на площадке ОЭСР. По их прогнозам, в ноябре может быть опубликовано детальное описание модели налогообложения", - сообщил Паршин.

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РоссияВосточный экономический форум
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