Детали будущего "цифрового налога" могут стать известны в ноябре

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября./ТАСС/. Детальное описание модели "цифрового налога" для глобальных компаний в России может стать известно в ноябре. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы Минцифры Максим Паршин.

"Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР - PILLAR1 и PILLAR2. Сейчас идет проработка детальных механизмов и модели на площадке ОЭСР. По их прогнозам, в ноябре может быть опубликовано детальное описание модели налогообложения", - сообщил Паршин.