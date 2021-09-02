Глава Якутии назвал вариант финансирования Ленского моста, предложенный Минфином, диким

"Вроде бы сейчас при поддержке Марата Шакирзяновича [Хуснуллина] мы прошли правкомиссию, договорились 50 на 50% финансирования. Хотя для меня, конечно, непонятно, почему 50% для такого важного стратегически для страны объекта должен регион сам финансировать. Мы согласились на это. Но сейчас наше министерство финансов [России] проснулось и говорит: а давайте 33% - регион, 33% - федеральный бюджет и 33% - частные партнеры. Понятно, что частным партнерам надо будет деньги возвращать, а кто будет возвращать? Конечно же, Якутия. Мы понимаем, что не самый бедный регион страны, но делать наши проекты, рассматривать их с точки зрения софинансирования из федерального бюджета с более высокими коэффициентами софинансирования <...>, я считаю, это дико", - сказал Николаев.

Он подчеркнул, что проект моста имеет для транспортной доступности "огромное значение". "Он важен не только для Якутии, он важен в целом для северо-востока страны. С точки зрения транспортной связанности регионов - это колоссальный проект. У нас сегодня огромная территория - Западная Якутия, где находится Якутск в том числе, - она оторваны от страны. У нас из-за лесных пожаров была очень тяжелая ситуация, я президенту об этом докладывал. Два дня у нас вообще никакой связи не было: самолеты не летали, пароходы не ходили, моста у нас нет, все в дыму. У нас через Лену та же техника (Минобороны РФ - прим. ТАСС), которая прибыла на тушение пожаров, не могла переправиться. Поэтому мост абсолютно нужен", - добавил глава региона.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе втрое, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.