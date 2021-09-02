Власти России оплатят половину стоимости допобразования в IT подавшим заявки до конца года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что государство оплатит половину обучения желающим получить дополнительное образование в сфере IT, для этого нужно подать заявку до конца года.

"Чтобы помочь с выбором, в этом году на сайте "Национальные проекты РФ" мы запустили специальный сервис с навигатором возможностей. Он объясняет, как каждый человек может воспользоваться помощью в рамках национальных проектов, например, узнать, как получить дополнительное профессиональное образование в сфере IT. Для этого надо до конца года подать заявку, и государство оплатит вам половину стоимости обучения по выбранной программе", - сказал председатель правительства, выступая в четверг с лекцией в рамках просветительского марафона "Новое знание".

Он также рассказал о программе "Профстажировки 2.0" и о бизнес-акселераторе. "В современном мире выигрывает тот, у кого больше знаний, шире кругозор, тот, кто не будет бояться современных технологий, а научится использовать их для достижения результата и, конечно, будет учиться на протяжении всей жизни", - подчеркнул Мишустин, обращаясь к слушателям лекции.

Мишустин отметил, что "можно сколько угодно говорить о том, что роботы вытеснят какие-то специальности, заменят людей". "Не соглашусь с этим, - продолжил премьер. - Только человек может собрать настоящую команду и повести ее за собой, сделать так, чтобы его партнеры, коллеги верили в успех общего дела, даже в те моменты, когда что-то не получается". "Только человек может предложить совершенно новое видение застаревших и уже казавшихся нерешаемыми проблем", - убежден глава кабмина.