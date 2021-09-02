"Сбер" выдаст кредиты на инвестпроекты Дальнего Востока и Арктики на 40 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Сбербанк предоставит льготные кредиты более чем на 40 млрд руб. на инвестпроекты на Дальнем Востоке и в Арктике, заявил в ходе Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

В рамках программ предприниматели Арктической зоны РФ, территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и свободного порта Владивосток, работающие в приоритетных для субъектов Дальнего Востока и Арктики отраслях экономики, смогут получить льготный кредит на срок до 10 лет. Процентная ставка для заемщиков будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Банка России, минимальный размер ставки установлен на уровне 2% годовых, пояснил он.

"В "Сбере" уже заключено пять сделок на общую сумму 4 млрд рублей на реализацию инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа. В настоящий момент рассматривается более 60 потенциальных сделок, подпадающих под критерии программ Минвостокразвития с лимитом кредитования более 40 млрд рублей", - добавил он.

На сегодняшний день "Сбер" принимает участие в программах Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики по льготному кредитованию инвестиционных проектов стоимостью до 2,5 млрд рублей (или до 5 млрд рублей, если его реализует сразу несколько компаний), пояснил Попов.

"Благодаря льготным кредитам компании, работающие на Дальнем Востоке и в Арктике, смогут сэкономить средства и инвестировать их в развитие своего бизнеса или новые социально значимые проекты на этих территориях. Главная цель госпрограмм, в которых Сбер принимает активное участие, - повысить качество жизни в регионах Дальнего Востока и Арктики. Это поможет остановить отток населения с этих территорий и сделает их привлекательными для работы и проживания", - добавил зампред правления Сбербанка.