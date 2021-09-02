Fitch: ВВП Афганистана в 2021 году сократится на 9,7% из-за вывода войск США

СИНГАПУР, 2 сентября. /ТАСС/. Реальный ВВП Афганистана в этом финансовом году сократится на 9,7% из-за вывода американских вооруженных сил из страны. Такой прогноз компании Fitch Solutions в четверг приводит агентство Reuters.

"Крайне деструктивный по своей форме вывод американских военнослужащих и захват страны "Талибаном" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) приведут к тому, что экономические проблемы будут ощущаться остро в краткосрочном периоде", - приводит Reuters содержание отчета Fitch Solutions.

"Прогноз смещен в негативную сторону с учетом опыта других стран, столкнувшихся с похожими политическими шоками, приведшими к краху [общественных и государственных] институтов", - говорится в докладе Fitch Solutions. Ранее ее эксперты считали, что экономика Афганистана в этом году увеличится на 0,4%.

По мнению экономистов, в следующем году ВВП страны также снизится, но на 5,2%. С 2023 года Афганистан, согласно прогнозу, ждет рост в среднем на 1,2% в год. При более оптимистичном сценарии, если Афганистану удастся привлечь иностранные инвестиции из "некоторых крупных экономик, например Китая и, возможно, России", средний рост ВВП в период с 2023 по 2030 составит 2,2%, отмечают эксперты.