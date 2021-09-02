Мишустин заявил, что кабмин проводит инцидент-менеджмент в сложных ситуациях

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, как правительство проводит инцидент-менеджмент, реагируя на различные чрезвычайные ситуации.

Выступая в четверг с лекцией на просветительском марафоне "Новое знание", глава кабинета министров затронул тему современных технологических трендов, среди которых в первую очередь назвал инжиниринг надежности. "Пользователь требует, чтобы данные всех участников применялись для повышения надежности функционирования систем, поэтому сейчас растет спрос на технологии, которые связаны с безопасностью, кибербезопасностью, с обеспечением работы IT-решений", - указал Мишустин. Для примера он привел решения по управлению инцидентами. "Как правило, данные о происшествиях в инфраструктуре сводят из различных источников в один единый центр вручную, а автоматизированные предложения инцидент-менеджмента уже упрощают работу таких центров и позволяют быстрее реагировать на любые происшествия", - пояснил он.

"У нас в правительстве открыто 28 соответствующих инцидентов, внештатных ситуаций, это ситуации, которые требовали незамедлительного реагирования", - сообщил премьер-министр. Он уточнил, что речь идет об обеспечении в короткие сроки предоставления президентских выплат семьям с детьми, медицинским работникам, об организации бесплатного питания в школах для младшеклассников, об организации компенсации стоимости путевок в детские лагеря. "По каждому инциденту мы сформулировали задачи и алгоритмы их выполнения, согласовали действия органов власти, это нам позволило управлять ситуацией, найти оптимальное решение, чтобы с ней справиться", - поделился опытом председатель правительства.

По его словам, среди других примеров инжиниринга надежности - суверенные облака. "На рынке таких сервисов сегодня доминируют провайдеры из Америки, из Азии, и в результате даже европейские страны вынуждены хранить свои данные у них, из-за этого они могут стать зависимыми от регуляторов - государств, где эти серверы расположены, страны даже могут потерять контроль над этими данными", - предупредил Мишустин. На его взгляд, "собственные облачные хранилища позволяют достичь суверенитета в области цифровых технологий, компании смогут избежать рисков, которые связаны с хранением данных в третьих странах".

Рост бизнеса за счет креативного искусственного интеллекта

Еще одним современным трендом российский премьер назвал "ускорение роста бизнеса за счет креативного искусственного интеллекта". "Только после того, как налажена надежная работа в компании или отрасли, возможен рост, для разработок новых продуктов все шире применяется технология генеративного или креативного искусственного интеллекта", - указал Мишустин. Глава кабмина отметил важность применения искусственного интеллекта во многих областях, в первую очередь в фармацевтике. Он привел оценки экспертов, по которым к 2025 году до 30 процентов новых лекарств будут создаваться с использованием искусственного интеллекта. Мишустин добавил, что искусственный интеллект дает новые возможности для бизнеса.

"Третий тренд - это управление изменениями, востребованными становятся технологии, которые позволяют отцифровать и контролировать изменения в компаниях, адаптироваться под них", - сказал Мишустин. Он полагает, что "современные решения на основе дополненного искусственного интеллекта, созданные для сложных систем, позволяют эффективно моделировать даже такие непростые процессы, как изменения климата".