Минэнерго рассчитывает на начало поставок газа по "Северному потоку - 2" в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ ожидает, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" начнутся до конца 2021 года, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов в ходе брифинга с журналистами в рамках ВЭФ-2021.

"Думаю, прокачка газа по "Северному потоку - 2" начнется в этом году", - пояснил Шульгинов.

Ранее "Газпром" сообщил, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99%, баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года. Президент РФ Владимир Путин 20 августа заявлял, что строительство газопровода близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

О проекте

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 г. строительство газопровода было возобновлено.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.