Мишустин не исключил пятой промышленной революции в ближайшие 10-20 лет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что пятая промышленная революция может произойти уже в ближайшие 10-20 лет, и стране в этих условиях важно внедрять новые технологии, чтобы закрепить за собой лидирующие позиции в мире.

"Между первой и второй промышленной революцией прошло 100-120 лет. Между второй и третьей - всего около 50-70 лет. К четвертой промышленной революции мы подошли примерно через 20-30 лет после третьей. Не исключаю, что пятая совершится у нас на глазах, в ближайшие 10-20 лет. Может быть, начинающийся энергетический переход и следует рассматривать в качестве пятой промышленной революции", - сказал председатель правительства, выступая в четверг с лекцией в формате открытого урока в рамках просветительского марафона "Новое знание".

По его словам, в современном мире перемены происходят в течение жизни одного поколения. "Нам надо быть готовыми к тому, что жить нам придется в эпоху перемен", - заметил глава кабмина, указав также на то, что для ответа на актуальные вызовы необходимо будет всю жизнь учиться, быть открытыми и восприимчивыми к новому.

При этом, по оценке премьера, пока современное общество находится только "у истоков четвертой промышленной революции", и ему необходимо пройти определенный путь, чтобы осознать изменения последних лет и переосмыслить то, как в новых условиях будут вести себя разные системы общества. "Понимая эти процессы, мы сможем избежать революционных изменений, которыми сопровождались все предшествующие технологические переходы", - считает Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что в истории человечества было несколько технологических переходов, а развитие технологий приводило к изменению отношений между людьми, из-за чего в итоге происходила смена общественно-исторической формации. "Как показывает исторический опыт, основными бенефициарами технологических переходов становятся те люди и страны, которые раньше других смогли поставить себе на службу новые технологии. Именно они выходят на авансцену истории и становятся лидерами. Нам, нашей стране, очень важно использовать сегодня уникальную историческую возможность технологического перехода, чтобы закрепить за собой лидирующие позиции", - резюмировал премьер.

Опасности цифровизации

В то же время глава кабмина предупредил, что любые перемены несут в себе риски, а особенностью нынешних перемен является то, что они происходят слишком быстро для того, чтобы человек их осознал, успел подготовиться и адаптироваться.

Другой возможный эффект четвертой промышленной революции лежит в сфере отношений собственности, заметил премьер. "Благодаря технологиям многие товары и услуги станут сверхдоступными, даже бесплатными для потребителей. Экономика совместного пользования может привести к тому, что людям не нужно будет приобретать жилище, машину. Это сильно может изменить систему ценностей общества и углубить разрыв между поколениями", - полагает Мишустин.

Кроме того, подчеркнул он, рост значимости цифровых платформ и концентрация активов может нести в себе негативные социальные эффекты, связанные с усилением имущественного неравенства, расслоением общества.

"Цифровизация будет приводить к снижению доли доходов, созданных непосредственным трудом. Это возможный очень негативный сценарий, особенно в условиях, когда возрастающее количество предприятий будет подпадать под действие сил четвертой промышленной революции", - добавил премьер.