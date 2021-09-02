Понятие "экологический туризм" должно появиться в России с 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Понятие "экологический туризм" может появиться в России с января 2022 года. В рамках него будет закреплен запрет на капитальное строительство и определены единые правила посещения особо охраняемых территорий (ООПТ), сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Мы с точки зрения регуляторики подготовили законопроект, который должен регулировать вопросы, связанные с понятием "экологический туризм". Мы прошли первое чтение в Госдуме и в осеннюю сессию будем делать все для того, чтобы пройти второе и третье чтения, и с января 2022 года, чтобы президент утвердил этот документ, и мы начали работать", - сказал он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг.

По словам Козлова, определение этого понятия закрепит на законодательном уровне запрет на капитальное строительство, в том числе биосферных полигонов, и определит единые правила посещения ООПТ федерального значения. Также законопроект закрепит обязанности по созданию долгосрочных планов развития территорий и определению максимальной рекреационной мощности.

"В рамках законопроекта нам нужно будет принять порядка 10 нормативно-правовых актов", - отметил министр.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.