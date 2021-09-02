Минфин не поддержал инициативу об увеличении ежегодного взноса по ИИС-1 до 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов не поддерживает инициативу об увеличении ежегодного взноса по ИИС первого типа с 400 тыс. до 1 млн рублей. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы точно не будем развивать ИИС-1. В среднесрочной перспективе бы будем ИИС-1 даже ликвидировать. Поэтому уж конечно мы не будем его как-то улучшать", - пояснил он.

Ранее Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Банк России с предложением увеличить сумму, с которой формируется налоговый вычет по ИИС первого типа, с 400 тыс. до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение трех лет.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.