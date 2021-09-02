Резиденты Арктической зоны РФ инвестируют в экономику Якутии свыше 900 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Резиденты Арктической зоны РФ (АЗРФ) планируют инвестировать в свои проекты на территории Республики Саха (Якутия) свыше 900 млн рублей. Об этом сообщила в четверг ТАСС министр экономики региона Майя Данилова в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На сегодняшний день в республике статус резидента Арктической зоны получили шесть предприятий. В реализацию проектов инвесторы планируют вложить 907,3 млн рублей и создать 219 новых рабочих мест", - сказала Данилова.

Она уточнила, что в АЗРФ будут реализованы проекты по освоению месторождения россыпного олова, созданию научно-экспериментального хозяйства "Плейстоценовый парк" на базе одноименного заказника, станции технического осмотра, переработки и утилизации черных металлов, авиапредприятия для грузовых и пассажирских перевозок малой авиацией и модернизации промышленных объектов энергоснабжения в изолированных районах.

"На сегодняшний день на портале Arctic Russia зарегистрировано 30 потенциальных инвесторов с намерениями реализовать проекты на территории Арктической зоны Республики Саха (Якутия)", - добавила министр.

В состав Арктической зоны РФ входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.