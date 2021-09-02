Минпромторг не будет возобновлять программу льготного автокредитования в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не будет возобновлять программу льготного автокредитования в этом году, по следующему году решение пока не принято. Об этом сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ.

"Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца года не будет продлена. С точки зрения следующего года будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке", - сказал он.

Мантуров отметил, что министерство к концу этого года примет решение, с какого момента и в каком виде возобновлять программу поддержки.

В феврале этого года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" сообщали, что большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку текущий лимит бюджетных средств на эти программы исчерпан. В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что программа льготного автокредитования точно не будет возобновлена до августа.

Весной Мантуров сообщал, что министерство выделит дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга и кредитования, расширит категории участников программы автокредитования. Затем стало известно, что на фоне перегретого рынка программу не будут возобновлять до августа.

О кредитовании покупки авто

Льготные автокредиты выдаются по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн руб. Летом 2020 года Минпромторг расширил их параметры: теперь купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком (ранее только семьи с двумя детьми) и граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in. Также действуют программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и новая программа "Доступная аренда", которая, по мнению министерства, стимулирует развитие услуг каршеринга.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.