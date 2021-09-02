"Яндекс.Маркет" запустил доставку безрецептурных лекарств на дом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Яндекс.Маркет" запустил доставку отпускаемых без рецепта лекарственных препаратов до двери. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг.

"На "Яндекс.Маркете" теперь можно заказать лекарства, которые отпускаются без рецепта, и получить их с доставкой за 1-2 часа. Товары доступны в разделе "Яндекс.Маркет Express". Лекарства быстро доставят прямо до двери - и не нужно никуда идти, даже в ближайшую аптеку", - говорится в сообщении.

До настоящего момента безрецептурные препараты можно было заказывать на "Маркете" только с самовывозом из аптек. Летом 2021 года сервис в режиме пилота протестировал доставку до двери и теперь запустил эту услугу для всех пользователей.

Уточняется, что "Яндекс.Маркет" сотрудничает с аптечными сетями "Диалог", "Ригла", "Самсон фарма". В настоящее время в ассортименте маркетплейса около 2,5 тыс. безрецептурных лекарств с доставкой до двери, а к концу года их число планируется увеличить до 4 тыс.

В компании добавили, что доставка доступна по всей Москве. В сентябре сервис запустит услугу в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Самаре, Перми, Уфе, Волгограде.