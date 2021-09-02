МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пассажирское железнодорожное сообщение между Саровом (Нижегородская область) и Москвой, приостановленное из-за лесных пожаров, восстановлено. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), находящегося в ЗАТО Саров.

"Пассажирское железнодорожное сообщение между Саровом и Москвой восстановлено . <...> Поезд в Москву отправится по традиционному расписанию из Сарова от станции "Тупиковая" в 19:00", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в районе поселка Стеклянный под Первомайском было принято решение о приостановке прямого железнодорожного сообщения между Саровом и Москвой. Поезд следовал от Арзамаса, куда жителей доставляли на автобусах.