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Железнодорожное сообщение между Саровом и Москвой восстановлено

Поезд в Москву отправится от станции "Тупиковая" в 19:00

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пассажирское железнодорожное сообщение между Саровом (Нижегородская область) и Москвой, приостановленное из-за лесных пожаров, восстановлено. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), находящегося в ЗАТО Саров.

"Пассажирское железнодорожное сообщение между Саровом и Москвой восстановлено . <...> Поезд в Москву отправится по традиционному расписанию из Сарова от станции "Тупиковая" в 19:00", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в районе поселка Стеклянный под Первомайском было принято решение о приостановке прямого железнодорожного сообщения между Саровом и Москвой. Поезд следовал от Арзамаса, куда жителей доставляли на автобусах.

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