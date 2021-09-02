Правительство России расширило дорожную карту в сфере экспорта и услуг

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в дорожную карту трансформации делового климата (ТДК) в сфере экспорта товаров и услуг, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Нормы, влияющие на экспортную деятельность российских компаний, будут актуализированы с учетом предложений бизнес-сообщества. <...> В обновленный документ вошли дополнительные мероприятия, направленные на смягчение требований налогового и валютного регулирования, упрощение порядка получения ряда разрешительных документов, оказание мер господдержки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в документ добавлено 11 мероприятий. По каждому из направлений работы готовятся нормативные акты, часть из них будет утверждена до конца 2021 года, остальные - в течение 2022 года.

В частности, для развития экспорта медицинских услуг предполагается принять решение правительства о компенсации расходов медицинских организаций на получение международных сертификатов и аккредитаций. "Планируется, что с 2022 года на эти цели будут выделяться субсидии. Речь идет о получении сертификации "Качество и безопасность медицинской деятельности" и аккредитации на соответствие стандартам Объединенной международной комиссии (Joint Commission International, JCI)", - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем необходимо усовершенствовать регулирование в сфере транспортировки товаров. Для этого планируется сокращение временных и финансовых затрат экспортеров при прохождении пунктов пропуска через госграницу РФ. Более того, предполагается, что желающим получить государственную поддержку экспортерам ряда товаров промышленного назначения не придется каждый год подтверждать, что их продукция произведена в России, поскольку соответствующие документы будут действовать в течение трех лет. "После внесения изменений в Налоговый кодекс экспортерам будет проще подтвердить обоснованность применения нулевой ставки НДС. Для этого им больше не потребуется предоставлять в налоговые органы копии внешнеторгового контракта. Будет достаточно указать только номер и дату этого документа", - добавили в пресс-службе.

Новые меры затрагивают и сферу экспорта сельскохозяйственной продукции. Планируется упростить процедуры, связанные с получением фитосанитарного сертификата, а также отменить требование о необходимости указания информации о государственной регистрации удобрений при маркировке.

Дорожная карта трансформации делового климата в сфере экспорта товаров и услуг утверждена правительством в 2020 году. Механизм по трансформации делового климата направлен на сокращение административных барьеров и включает, в частности, мероприятия по таким направлениям, как градостроительная деятельность, подключение к инженерным сетям, регистрация права собственности, а также таможенное и налоговое администрирование, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие экспорта.