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Польша договорилась с фирмой из США об увеличении закупок СПГ до 5,5 млн тонн в год

Глава PGNiG Павел Маевский заявил, что после 2022 не придется покупать газ с востока

ВАРШАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Польская нефтегазовая компания PGNiG договорилась с американской Venture Global LNG о приобретении на 2 млн тонн больше сжиженного природного газа (СПГ) в год, чем было запланировано в заключенных фирмами в 2018-2019 годах контрактах. Соответствующее соглашение было подписано в четверг.

"Соглашение увеличит поставки из Мексиканского залива с 3,5 до 5,5 млн тонн СПГ в год, что после регазификации дает более в 7,4 млрд куб. м", - сказал глава PGNiG Павел Маевский. "После 2022 года нам уже не придется покупать газ с востока", - добавил он.

В конце 2018 года PGNiG заключила с Venture Global LNG договор на поставки в Польшу 2 млн тонн сжиженного газа в год (2,7 млрд куб. м газа после регазификации) в течение 20 лет, начиная с 2023 года. В 2019 году было достигнуто соглашение об увеличении объема закупок СПГ на дополнительные 1,5 млн тонн СПГ в год.

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