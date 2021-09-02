Регистрацию в аэропортах через Единую биометрическую систему могут запустить в 2022 году

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует в 2022 году запустить регистрацию в ряде аэропортов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"В следующем году они уже смогут [регистрироваться] <...> Единая биометрическая система сейчас позволяет, можно ее использовать, чтобы заменить полноценно паспорт, упростить многие процедуры, связанные с регистрацией. Поэтому сейчас с аэропортами идет проработка пилотного запуска. Понятным станет оборудование, датчики, считыватели. Когда я говорю про пилоты, это будет полноценная работа, но просто в нескольких аэропортах, не по всей стране", - сказал Шадаев.