Два коллекционных изумруда-близнеца стоимостью более 2 млн рублей нашли на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Два коллекционных изумруда-близнеца нашли на Мариинском прииске, который находится под управлением ООО "РТ-Капитал" Ростеха, в Свердловской области. Государственный фонд драгоценных металлов и камней предварительно оценил их в более чем 2 млн рублей, сообщили в департаменте информационной политике региона в четверг.

"Это уникальная находка. Изумруды-близнецы - явление достаточно редкое, найти два одинаковых по основным характеристикам драгоценных камня практически невозможно, поскольку каждый камень неповторим и имеет свою особенность. Эти изумруды полностью идентичны по цвету и сорту. За всю современную историю прииска был всего один случай нахождения похожих близнецов", - приводит департамент слова генерального директора компании Кирилла Федорова.

Как уточнили в департаменте, вес первого камня составляет 321 г, второго - 301 г. Они имеют темно-зеленый цвет с минимальными вкраплениями и трещинами, а также одинаковую цилиндрическую форму. Камни будут выставлены на продажу в сентябре 2021 года.

Мариинский прииск - одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации. Оно известно уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов.