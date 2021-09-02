Зампред правления Сбербанка сообщил, что Россия лидирует по числу фишинговых сайтов в мире

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия лидирует по числу фишинговых сайтов в мире - на страну приходится более трети мошеннических ресурсов, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Россия занимает нишу в 34% от всех стран мира, где фишинговые сайты себя чувствуют вольготно", - сказал Кузнецов, отметив, что Россия таким образом является одним из лидеров по таким киберпреступлениям.

По его словам, проблема во многом заключается том, что выявление и разделегирование таких сайтов в РФ происходит слишком долго.

"Нужно выявлять и разделегировать мгновенно. Это вопрос на объединение наших усилий с Роскомнадзором", - подчеркнул Кузнецов.

Фишинговый сайт - мошеннический ресурс, созданный с целью получения доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям - и дальнейшей краже денег. При этом блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор.

В мае "Сбер" сообщал, что общее количество фишинговых ссылок за январь - май 2021 года выросло почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.