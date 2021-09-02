Спутник Владивостока может стать первой в ДФО агломерацией с населением выше 1 млн человек

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новый город-спутник Владивостока на первых этапах может включить в себя около 50 тыс. жителей. Как сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, спутник станет первой подобной агломерациией на ДФО с количеством населения свыше миллиона человек.

"Мы называем его город-спутник площадью свыше 1 млн кв. м. <…> Это фактически одно из самых привлекательных мест для застройки: до аэропорта - десять минут, до центра - 40. <…> До 50 тыс. жителей на первом этапе, но, если посмотреть на это как на агломерацию, то это будет первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн. человек на Дальнем Востоке", - сказал Чекунков.

Ранее глава Минвостокразвиия заявлял, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника Владивостока при объединении его с Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек.

Владивосток - город и порт на Дальнем Востоке России, политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона, административный центр Приморского края. Является одним из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна, главная база Тихоокеанского флота. Численность населения - 600,8 тыс. человек.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.