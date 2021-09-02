Путин поручил автоматически выделять субсидии на льготные авиаперевозки в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российские власти должны создать систему, которая позволит каждый год автоматически выделять субсидии на льготные перевозки с Дальнего Востока. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводится на полях Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле. Путин также обратил внимание на то, что ежегодно профильное министерство "с боем" получает субсидии на льготные авиаперевозки из ДФО.

"Все граждане РФ - все мы проживаем в одной стране. И нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования", - распорядился глава государства, добавив, что льготные билеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего года.

"Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года", - сказал он. Для этого, продолжил глава государства, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки.

Путин назвал недопустимым, что в ряде регионов были сбои с льготными авиабилетами на полеты между Дальним Востоком и европейской Россией.

Единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе сахалинской "Авроры", будет обслуживать свыше 530 маршрутов к 2025 году. "До конца года компания освоит 20 новых межрегиональных маршрутов. А до 2025 г. общее количество маршрутов, которые будет обслуживать "Аврора", должно превысить 530", - сказал глава государства.