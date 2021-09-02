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Восточный экономический форум

Путин призвал развивать пассажирские и грузовые морские перевозки и рыболовный флот

Президент выразил уверенность, что специалисты, решившие связать свою жизнь с морем в той или иной сфере деятельности, также будут востребованными

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перечислил в числе приоритетных направлений морской деятельности развитие пассажирских и грузовых перевозок, научные морские исследования и развитие рыболовного флота.

"Россия - крупная морская держава, объем грузоперевозок по морю растет. Много направлений работы: грузоперевозки, пассажирские перевозки, научные исследования, рыболовный флот. Очень много направлений работы, и каждое из этих направлений будет развиваться", - сказал Путин в четверг во время общения с курсантами при посещении Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

Глава государства выразил уверенность, что специалисты, решившие связать свою жизнь с морем в той или иной сфере деятельности, также будут востребованными.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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