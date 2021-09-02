{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: малые аэропорты надо избавить от избыточных требований в работе

Малые аэропорты надо избавить от избыточных требований в работе, но не в ущерб безопасности - Путин.

Восточный экономический форум
"Сбер" на прошлой неделе отразил самую мощную в мире кибератаку на финансовую систему РФ
Замрпед правления Сбербанка Станислав Кузнецов уточнил, что анализ атаки показал ее происхождение из нескольких зарубежных стран
Читать полностью