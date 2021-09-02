Путин: малые аэропорты надо избавить от избыточных требований в работе

Восточный экономический форум

"Сбер" на прошлой неделе отразил самую мощную в мире кибератаку на финансовую систему РФ

Замрпед правления Сбербанка Станислав Кузнецов уточнил, что анализ атаки показал ее происхождение из нескольких зарубежных стран

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