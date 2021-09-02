"Роснефть" и компания GE локализуют в ДФО производство рулевых колонок для ледоколов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и компания GE (General Electric) Energy Power Conversion подписали в рамках Восточного экономического форума лицензионный договор, который поможет дальнейшей локализации на судоверфи "Звезда" производства оборудования для морских судов ледового класса. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"ПАО "НК "Роснефть", GE Energy Power Conversion Technology Ltd. и ООО "Прикладной инженерный и учебный центр Сапфир" в рамках Восточного экономического форума подписали лицензионный договор на использование единой технологии винто-рулевых колонок (ВРК) высокого ледового класса мощностью 15 МВт", - отмечается в сообщении. Как добавили в компании, на площадке ООО "Завод ВРК Сапфир" уже налажено производство ВРК мощностью 7,5 МВт.

О технологии

Технология винто-рулевых колонок мощностью 15 МВт была разработана Прикладным инженерным и учебным центром "Сапфир" в сотрудничестве с GE Power Conversion France SAS в рамках совместной программы научно-исследовательских и опытно конструкторских работ ПАО "НК "Роснефть" и General Electric. Это первая российская технология в области морских движителей высокого ледового класса.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.