Рост акций "Русала" на Мосбирже превысил 5%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Акции "Русала" на Московской бирже растут на 5,77% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 57,745 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

К 12:32 мск котировки компании замедлили рост и достигали 57,37 руб. за бумагу (+5%).

Котировки растут на фоне информации "Русала" о возможном досрочном погашении части долга перед Сбербанком за счет продажи акций "Норникеля".

"Объединенная компания "Русал" - один из крупнейших производителей алюминия, глинозема и фольги в мире. В состав компании "ОК "Русал" входят 11 алюминиевых и 11 глиноземных заводов, 10 добывающих предприятий. Активы "Русала" расположены в 20 странах, компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, СНГ, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.