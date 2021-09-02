Глава ВТБ заявил, что крупнейшим банкам нет необходимости заходить в Крым

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что крупнейшим банкам РФ нет необходимости выходить на рынок Крыма, ситуация с кредитованием и покрытием банковскими услугами в регионе нормальная. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.

"Вы знаете, сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают <...> И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия", абсолютно", - отметил он.

По словам Костина, после 2014 года некоторое время в регионе было резкое падение кредитования, но сейчас ситуация нормализовалась.

"В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам", - сказал он.

Глава ВТБ при этом отметил, что выход крупных российских банков в Крым - это попадание сразу под все санкционные списки.