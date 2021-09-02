Второй танкер типа "Афрамакс" спустили на воду на судоверфи "Звезда"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Второй российский нефтеналивной танкер класса "Афрамакс" спущен на воду на дальневосточном судостроительном комплексе "Звезда", говорится в сообщении "Роснефти".

"Со стапеля судостроительного комплекса "Звезда" спущен на воду российский "зеленый" танкер типа "Афрамакс". Это второе судно серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн", - отмечается в сообщении. Танкер был отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний: работы по проверке систем и оборудования судна для дальнейшей подготовки к ходовым испытаниям и передаче заказчику.

Танкеры этой серии предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Ранее такие суда в России не строились. Суда называют "зелеными" - их главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе.

Длина танкера - 250 м, ширина - 44 м, дедвейт - 114 тыс. тонн, скорость - 14,6 узлов, ледовый класс - ICE-1А.

В портфеле ССК "Звезда" 12 танкеров типа "Афрамакс", 10 из них - по заказу АО "Роснефтефлот" (профильное дочернее общество НК "Роснефть"). В настоящий момент в цехах и на стапеле предприятия ведется изготовление и сборка шести танкеров типа "Афрамакс".