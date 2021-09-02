Путин: для развития Дальнего Востока нужно ставить амбициозные цели на перспективу

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал для развития Дальнего Востока ставить амбициозные задачи, рассчитанные на стратегическую перспективу.

"История освоения Дальнего Востока, реализация здесь крупных, значимых проектов - таких как строительство Транссиба и БАМа, а уже в наше время и космодрома Восточный, целого комплекса крупных объектов во Владивостоке к саммиту АТЭС - показали, насколько важно постоянно идти вперед", - указал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в четверг. По его мнению, "необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдаленной, стратегической перспективы".

Путин обратил внимание на то, что открывающийся во Владивостоке Восточный экономический форум "собрал руководителей ведущих компаний, предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке". "Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтем при планировании наших дальнейших действий и шагов по развитию дальневосточного региона", - заверил президент.

Он напомнил, что в прошлом году был подписан указ президента "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", на его основе запущена Национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. "Прежде всего, она нацелена на приток людей, приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке", - отметил глава государства.

"Обращаю внимание правительства, руководителей регионов, муниципалитетов: все мероприятия программы нужно реализовать в полном объеме, необходимо предусмотреть финансовые и организационные ресурсы", - предупредил Путин.