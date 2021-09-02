Глава ВТБ считает, что будущее за экосистемами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что будущее за экосистемами, однако их роль пока еще не определена. Такое мнение банкир высказал в эфире телеканала РБК на полях Восточного экономического форума.

"Конечно, за экосистемами будущее, я думаю. В какой форме и степени, жизнь покажет", - сказал Костин.

Одновременно с этим банкир отметил рост интереса рынка к цифровым компаниям. "Назови завтра ВТБ цифровой компанией, что это не банк, а цифровая компания, котировки могут там в два раза увеличиться на самом деле", - считает Костин. При этом банкир подчеркнул, что у банка нет в планах переименовать себя в цифровую компанию.

О регулировании отечественных экосистем

Банк России в апреле представил для общественных обсуждений доклад о регулировании экосистем в России. В ЦБ отмечали, что главной целью разработки подходов регулирования экосистем является устранение регуляторного арбитража, который искажает конкурентную среду, прежде всего регуляторный арбитраж между иностранными и национальными игроками. В работе над выработкой предложений о регулировании принимают участие Минэкономразвития, ФАС, Минфин, Минцифры и другие федеральные органы исполнительной власти.

Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в РФ уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.